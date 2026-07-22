Хор из Петербурга выступит в Изборской крепости 22 июля
Концерт детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери из Санкт-Петербурга пройдёт 22 июля в древней Изборской крепости, сообщили ПАИ в музее-заповеднике «Изборск».
Коллектив исполнит для зрителей песнопения в византийской певческой традиции, а также уникальные музыкальные произведения. Хор работает под руководством его создателя и бессменного регента Ирины Болдышевой. Начало – в 15:00.
Мероприятие состоится на территории Изборской крепости.
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