Хор из Петербурга выступит в Изборской крепости 22 июля

10:34, 22 июля 2026, ПАИ

Концерт детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери из Санкт-Петербурга пройдёт 22 июля в древней Изборской крепости, сообщили ПАИ в музее-заповеднике «Изборск».

Коллектив исполнит для зрителей песнопения в византийской певческой традиции, а также уникальные музыкальные произведения. Хор работает под руководством его создателя и бессменного регента Ирины Болдышевой. Начало – в 15:00.

Мероприятие состоится на территории Изборской крепости.