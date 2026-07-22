Псковская область получила более двух тысяч книг для сельских библиотек

09:34, 22 июля 2026, ПАИ

Более 2 200 книг поступило в Псковскую область для комплектования фондов сельских библиотек. Издания переданы в дар Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова от Российского книжного союза в рамках X Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» при участии АНО «Миллион книг», сообщили ПАИ в региональном министерстве культуры.

Как сообщили в министерстве, среди полученных книг – детская литература, издания о современной Москве, труды по искусству, истории, а также книги, посвящённые Великой Отечественной войне. Все они выпущены в последние годы. «Среди даров – книга известного педагога и писателя Елены Ульевой «Как подружиться с книгами», а также яркое издание С. В. Водолазькой «Ну, погоди! Волк и заяц выбирают спорт», которое непременно заинтересует юных читателей», – добавили в министерстве.

Значительная часть книг выпущена в рамках издательской программы правительства Москвы – это познавательные издания о столице и её истории, книги о культуре и архитектуре Москвы, издания для семейного чтения, научно-популярные, историко-культурные и иллюстрированные альбомы, посвящённые истории Москвы, Великой Отечественной войне и культурному наследию.

Поступление новой партии позволит значительно обновить фонды сельских библиотек региона и сделать лучшие современные издания доступными для жителей отдалённых населённых пунктов Псковской области, подчеркнули в министерстве.