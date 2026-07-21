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Общество

Борис Елкин пригласил горожан посетить выставку по итогам XVII Международного пленэра

Глава Пскова Борис Елкин пригласил горожан посетить выставку по итогам XVII Международного пленэра «Псков приглашает друзей – 2026».

  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Псков приглашает друзей: хроники лета на полотнах художников
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Выставка открылась в выставочном зале Детской художественной школы. На ней представлены работы художников, участвовавших в пленэре с 12 по 21 июля. В мероприятии приняли участие мастера из Москвы, Санкт‑Петербурга, Великого Новгорода, Рязани, Пскова, а также из Новополоцка и Пинска.

«Сегодня мы можем насладиться плодами их труда в выставочном зале Детской художественной школы. В каждой работе – особое видение нашей земли, вся та тихая красота, которая делает Псков таким узнаваемым и любимым. Художники сумели передать не только облик города, но и его душу. Приглашаю всех побывать на выставке — увидеть любимый город глазами художников и зарядиться творческой энергией!» – написал Борис Елкин в своём канале в MAX.

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