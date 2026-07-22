Машинка «Зингер», документы и артефакты: в Печорах обновили экспозицию о жизни города в ХХ веке

10:23, 22 июля 2026, ПАИ

Экспозицию, посвящённую жизни города в ХХ веке, обновили в Музее истории Печор. Теперь в выставочном зале «Печоры – центр духовности и культуры русской эмиграции» можно увидеть уникальные материалы, раскрывающие историю самого здания, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника











Впервые для гостей представили полную документальную хронику строительства. Она, по словам работников музея, позволит взглянуть на привычное здание под новым углом. В зале также размещён фотопортрет архитектора Э. Кеса, разработавшего проект здания, и редкий артефакт – подлинный кирпич с клеймом завода А. Лейса.

Центральное место в экспозиции занимает уникальная швейная машинка «Зингер» колонкового типа, принадлежавшая местному сапожному мастеру. Этот предмет является подлинным артефактом. Вместе с этим в витринах размещены печати и работы фотохудожника Габриэля Кириллова, которые помогут представить работу местного фотоателье в те годы. Экспозиция дополнена денежными знаками периода 1920–1940-х годов.