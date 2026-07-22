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Продолжается приём заявок на IХ Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

Продолжается приём заявок на IХ Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Он призван выявить интересные и перспективные инициативы и оказать их авторам поддержку по дальнейшему продвижению проектов, сообщили ПАИ в Ресурсном центре в сфере национальных отношений.

До 20 октября граждане России, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации могут направить в конкурсную комиссию свои проекты.

Всего в конкурсе шесть номинаций:

  • лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;
  • лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов РФ;
  • лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;
  • лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей;
  • лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений;
  • лучшие практики в сфере народной дипломатии.

Авторов лучших работ пригласят для участия и презентации проектов на VIII Общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора». Участники конкурса смогут получить консультации от ведущих экспертов, новые знания и опыт по социальному проектированию. Также это позволит найти новые полезные связи и получить медиапродвижение.

Практики, победившие в конкурсе, опубликуют в итоговом методическом сборнике. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при президенте РФ по межнациональным отношениями и Фонда развития цифровых технологий в социальной сфере.

Заявку на IХ Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений можно подать на сайте: конкурсы.рф/contests/vserossiyskiy_konkurs_luchshikh_praktik_IX.

Положение о конкурсе представлено по ссылке: polozhenie_o_ix_vserossiiskom_konkurse_luchshih_praktik_.pdf.

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