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Псковская студентка прошла интенсив в арт-школе ИИ-контента на «Тавриде»

Сотрудник пресс-службы и магистрант ПсковГУ Елена Бордюкова прошла интенсив в арт-школе ИИ-контента арт-кластера «Таврида» в Судаке. Это масштабный проект в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей», который в этом году собрал 200 участников со всей страны. Псковскую область представляли два специалиста, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Елена Бордюкова. Фото ПАИ предоставили в пресс-службе ПсковГУ

Участники на неделю погрузились в искусственный интеллект. Они изучали агрегаторы, разрабатывали маркетинговые стратегии и создавали рекламные продукты с нуля. В программе были лекции, мастер-классы и работа с реальными задачами VK-платформы. Финалом стала защита проектов перед экспертами.

«Таврида» – это про людей, работу и новые горизонты. Мне понравилось абсолютно всё: атмосфера, команда, эксперты, живые примеры VK. За неделю я получила не просто знания, а новые навыки, которые применю в работе пресс-службы», – отметила Елена Бордюкова и добавила, что участие в мероприятиях дало мощный профессиональный рост и невероятный заряд энергии.

Как подчеркнули в пресс-службе, участие сотрудников ПсковГУ в таких проектах – это возможность внедрять в работу вуза современные цифровые инструменты.

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