Доноры Великолукского завода «Транснефтемаш» помогли в производстве препарата против клещевого энцефалита

14:22, 22 июля 2026, ПАИ

Корпоративное донорство на Великолукском заводе «Транснефтемаш» (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») помогло оперативно закрыть заявки лечебно-профилактических учреждений Великих Лук и юга Псковской области на кровь и её компоненты. Об этом ПАИ сообщили в службе общественных коммуникаций компании.

В рамках донорских акций, проходивших в летний период, 39 работников завода сдали кровь и её компоненты. Общий объём заготовленной крови превысил 18 литров.

Часть доноров – те, кто ранее был привит от клещевого энцефалита, – сдали 11 литров иммунной плазмы, которая является сырьём для производства препарата против этого заболевания. Для изготовления лекарства необходимы антитела к вирусу, появляющиеся у человека в результате вакцинации.

Каждая порция плазмы после сдачи проходит лабораторную проверку, и только качественное сырьё направляется на производство. Готовый препарат используют для экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита как у взрослых, так и у детей.

Руководство Станции переливания крови Псковской области выразило благодарность заводчанам за системную поддержку службы крови и неравнодушие к нуждам здравоохранения региона.