Две улицы Пскова временно закроют для движения 23 июля

14:22, 22 июля 2026, ПАИ

В Пскове 23 июля временно ограничат движение транспорта сразу на двух участках городских улиц, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

С 8:00 и до завершения работ будет закрыт проезд по улице Вокзальной – на участке от улицы 23 Июля до улицы Советской. Здесь планируется уложить верхний слой асфальта.

Ещё одно ограничение будет действовать с 11:30 до 13:00 на улице Кузнецкой – от площади Победы до улицы Калинина. Перекрытие связано с проведением мероприятия, посвященного 82-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Водителям рекомендуют воспользоваться объездом по улице 128-й Стрелковой Дивизии.

На время ограничений движение общественного транспорта организуют по временной схеме.

Горожанам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда.