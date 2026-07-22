У раскопок поселения викингов в Псковской области появился талисман

14:35, 22 июля 2026, ПАИ

У раскопок поселения эпохи викингов у деревни Горожане Новосокольнического района появился талисман – корги-археолог по имени Доня, сообщается в группе «Поселение Горожане».

Игрушку в виде миловидной собаки сваляли из шерсти мастера Псковского кукольного дома Наталья Колесник и Анна Невар.

«Доня – корги, который живёт в семье археологов и активно ездит с ними на раскопки. Он очень активен и работоспособен. Нужен везде – и рядом с нивелиром, и в раскопе, и в камеральной палатке. На его счету уже несколько полевых сезонов, – рассказали авторы игрушки-талисмана. – Мы встречались с ним. Имели радость угостить его сыром и убедились, что это редчайшее, добрейшее и умнейшее существо на свете».

Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане – памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути из варяг в греки (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.