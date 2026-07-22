«Чтобы дети и внуки знали историю своей страны»: Михаил Ведерников поздравил Пыталовский район с 82-й годовщиной освобождения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MАХ поздравил Пыталовский район с 82-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
«Мы преклоняемся перед подвигом поколения победителей – всех, кто самоотверженно ковал Победу на фронте и в тылу, восстанавливал разрушенные сёла и города. Благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за нашу свободную и сильную Родину. Мы многое делаем, чтобы эта память сохранялась, чтобы наши дети и внуки знали историю своей страны, гордились героями, приумножали традиции патриотизма, сплочённости и любви к Отечеству», – отметил глава региона.
Накануне памятной даты губернатор вместе с главой округа Верой Кондратьевой, председателем Законодательного Собрания Александром Котовым и сенатором Алексеем Наумцом Михаил Ведерников почтил память погибших воинов и мирных жителей района.
Губернатор пожелал всем крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия.
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