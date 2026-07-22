Сотрудникам Псковского хлебокомбината вручили награды за добросовестный труд
В преддверии Дня города Пскова председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко вручил грамоты и благодарственные письма сотрудникам Псковского хлебокомбината. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
Награды работники предприятия получили за добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие города.
Александр Гончаренко отметил, что сотрудники хлебокомбината работают практически без выходных и праздников, обеспечивая жителей города свежей продукцией. Он также подчеркнул роль предприятия в обеспечении продовольственной безопасности и сохранении традиций качества.
От имени депутатского корпуса председатель Псковской городской Думы поблагодарил работников за преданность профессии и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и процветания.
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