Сотрудникам Псковского хлебокомбината вручили награды за добросовестный труд

14:16, 22 июля 2026, ПАИ

В преддверии Дня города Пскова председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко вручил грамоты и благодарственные письма сотрудникам Псковского хлебокомбината. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Награды работники предприятия получили за добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие города.

Александр Гончаренко отметил, что сотрудники хлебокомбината работают практически без выходных и праздников, обеспечивая жителей города свежей продукцией. Он также подчеркнул роль предприятия в обеспечении продовольственной безопасности и сохранении традиций качества.

От имени депутатского корпуса председатель Псковской городской Думы поблагодарил работников за преданность профессии и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и процветания.