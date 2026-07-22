Министр образования Псковской области: ЕГЭ за 25 лет доказал свою жизнеспособность

14:57, 22 июля 2026, ПАИ

Единый государственный экзамен доказал свою жизнеспособность за 25 лет существования, главным его достоинством остаётся равенство условий для всех выпускников. Об этом заявил министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Любой выпускник любой школы, любого населённого пункта Российской Федерации в равных условиях по одному порядку сдаёт экзамены. Это равенство условий безотносительно к месту проживания и той образовательной организации, которую он оканчивал», – сказал Сорокин. Вторым ключевым преимуществом ЕГЭ министр назвал объективность экзамена и возможность поступления в любой вуз страны.

Отвечая на критику, Сорокин отметил, что современные контрольно-измерительные материалы построены на проверке всех необходимых компетенций выпускника. «Это действительно задание на размышление, на то, чтобы проявить все те качества, навыки, которые усвоены были в течение обучения, а не просто элементарные знания», – подчеркнул он.