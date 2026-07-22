Росгвардейцы пресекли серию краж из магазинов в Пскове

13:25, 22 июля 2026, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за сутки пресекли в Пскове несколько краж из магазинов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Первый случай произошёл около 12:00 21 июля. Во время патрулирования улиц города росгвардейцы получили сигнал «Тревога» из магазина на Рижском проспекте. Прибывшие на место сотрудники задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже одежды из торгового зала.

Позже, около 16:00, росгвардейцы выехали по сигналу тревожной сигнализации из охраняемого объекта на улице Коммунальной. На месте был задержан пскович, который, по предварительным данным, похитил продукты питания.

Ещё один инцидент произошёл около 19:00 на той же улице. Персонал магазина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации после обнаружения кражи. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в хищении товарно-материальных ценностей.

По всем выявленным фактам правоохранители проводят проверки.