Круглый стол о документальном кино пройдёт в медиацентре ПАИ

09:00, 23 июля 2026, ПАИ

Круглый стол «Документальное кино как инструмент формирования исторической памяти» пройдёт в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 23 июля, в 12:30.

Представители Российского исторического общества, известные режиссёры, продюсеры и сценаристы обсудят влияние документального кино на восприятие исторических событий, а также актуальные вопросы современной киноиндустрии.

Трансляцию можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

С полной программой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2026» можно ознакомиться по ссылке.