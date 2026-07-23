Круглый стол о документальном кино пройдёт в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Документальное кино как инструмент формирования исторической памяти» пройдёт в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 23 июля, в 12:30.
Представители Российского исторического общества, известные режиссёры, продюсеры и сценаристы обсудят влияние документального кино на восприятие исторических событий, а также актуальные вопросы современной киноиндустрии.
Трансляцию можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
С полной программой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2026» можно ознакомиться по ссылке.
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