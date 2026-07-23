Александр Котов: Псков по праву можно назвать хранителем национальной памяти

09:29, 23 июля 2026, ПАИ

С Днём города и 82-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов. Обращение опубликовано на официальном сайте регионального парламента.

Древнему Пскову исполнилось 1123 года. Как отметил Котов, город по праву можно назвать хранителем национальной памяти: его стены и башни помнят звон вечевого колокола, возвещавшего о рождении одной из первых демократий на Руси, впитали энергию духовных основ православия и видели великие сражения за независимость Отечества.

В современном Пскове наследие предков и энергия нового времени органично переплетаются: величественный Кремль, древние храмы и палаты соседствуют с современными кварталами, уютными кафе и общественными пространствами. В День города, по словам спикера, история и современность сливаются воедино.

«Мы благодарим все поколения псковичей, чей ратный подвиг, созидательный труд, добрые дела и преданность родной земле составляют славу Пскова. С праздником, псковичи! Мира всем нам и процветания нашему любимому городу», – подчеркнул Александр Котов.