Экопоход «Родник» в Полистовье объединил участников из пяти муниципалитетов

09:58, 23 июля 2026, ПАИ

Пятидневный палаточный лагерь экопохода «Родник» прошёл в Полистовском заповеднике с 13 по 17 июля. Участниками стали более 30 педагогов и школьников из Пскова, Великого Новгорода, Великих Лук, Бежаниц и Локнянского муниципального округа, сообщили ПАИ в Полистовском заповеднике.

В течение пяти дней участники под руководством педагогов вели полевые исследования на озере Цевло и прилегающей территории. Традиционно все участники поделились на несколько групп, каждая из которых вместе с педагогом определила предмет исследования на ближайшие дни, а затем – подготовила итоговую работу для презентации на полевой научной конференции.

Первая группа изучала ихтиофауну озера Цевло. Ребята обнаружили семь видов: окуня, ерша, леща, синца, краснопёрку, золотого карася и язя. Исследовали питание окуня, собирали материал для определения возраста рыб. Наставником направления «Ихтиология» стала Иоанна Чугунова, выпускница экопохода «Родник»: «Когда-то я была участником, а теперь – научный руководитель направления «Ихтиология»! Заповедное Полистовье – место красивых закатов, песен под гитару у костра, прогулок на каяках, а в этом году – ещё и исследований ихтиофауны озера Цевло».

Другая команда собирала и определяла растения на берегах озера. «Мы определяли виды растений по определителям и аккуратно собирали образцы для гербария», – рассказала руководитель направления «Ботаника» Анна Степанова. Её команда подготовила гербарии береговой растительности по всем правилам: выбрать подходящий экземпляр, определить вид, записать место и дату сбора, правильно заложить растение в ботанический пресс, высушить и оформить гербарий.

Энтомологи изучали насекомых и продолжали коллекцию, начатую ещё в прошлом году. Под руководством Натальи Чугуновой школьники занимались энтомофауной деревни Цевло «Хочется отметить, – отметила Наталья, – что меняются участники похода и места размещения, но атмосфера этого мероприятия остаётся неизменной».

Ещё одна группа исследователей решила посмотреть, кто скрывается у них под ногами. Под руководством педагога Надежды Лебедевой ребята изучали обитателей почвы в деревенском парке «Липки»: выбирали участки для исследования, брали образцы почвы, просеивали их через сито и искали почвенных животных. Находки рассматривали под увеличением, определяли и подсчитывали. В результате определили девять видов: среди находок были личинки жуков-щелкунов и майского жука, дождевые черви, почвенные моллюски и другие обитатели почвы.

Группа педагогов Елены Зверевой и Алёны Егоровой проводила комплексное исследование озера Цевло, собирали материал по географии и характеру питания водоёма, особенностях его берегов и дна, изучали обитателей и наблюдали за некоторыми из них – лысухами, чайками, утками, цаплями. «Мы сравнили фауну озера Цевло и маленького водоёма, что находится рядом, но имеет другое питание – т. е. вода в водоём поступает из другого источника. Интересные данные получились. А ещё мы выясняли, почему в озере и около него нет личинок комаров, а в деревенских лужах – есть»,– поделилась Елена Зверева.

Отдельное исследование провёл с ребятами научный сотрудник Полистовского заповедника Илья Цветков. Участники изучали численность и экологию мелких мышевидных грызунов и познакомились с полным циклом полевого исследования: работали с ловушками, нумеровали и расставляли их, вели записи и учились оценивать активность животных.

За пять дней участники прошли экотропу «Плавницкое болото», познакомиться с историей Цевла в краеведческом музее и восстановленном школьном классе, а также с маршрутом «Озёрные летописи» и квестом по деревне Цевло. Вечерами жизнь перемещалась к костру: игры, сценки, гитара, песни и разговоры после длинного дня.

В последний день каждая команда собрала результаты своей работы и представила их на итоговой полевой мини-конференции. Пять дней походной жизни закончились – а блокноты с наблюдениями, гербарии, собранные данные, новые вопросы и опыт настоящей исследовательской работы остались.