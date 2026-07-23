Антоний Громоносец наступил по народному календарю

08:36, 23 июля 2026, ПАИ

Память преподобного Антония Печерского – покровителя всех русских монахов – отмечает православная церковь сегодня, 23 июля. По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на русской земле. Об этом пишет портал calend.ru.

На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если раздавались грозовые раскаты, то это обещало хороший улов рыбы. Если гром был резким, это сулило тихий дождь, а если гулким, то готовились к сильному ливню.

Отмечали также день ряски. Это растение, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки. Считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки. На Антония эту траву собирали с воды вилами и несли на скотный двор, где скармливали птицам. Использовали её и в качестве удобрения.

Девушки же в этот день по подобию узоров ряски на воде плели особые кружева. Они так и назывались – рясочники.