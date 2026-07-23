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Общество

«Живая традиция»: как коллектив из Пыталовского района возрождает народные песни

Новый видеопроект «Живая традиция» запустило Псковское агентство информации в рамках Года единства народов России. В нём принимают участие лучшие фольклорные коллективы Псковской области, которые помогают сохранить традиции через творчество, отражающее жизненный опыт народа, его взгляды и идеалы. Один из них – фольклорная группа «Истоки». Коллектив был создан в 1998 году в Пыталовском районе.

​Автор: Дмитрий Коновалов. Фото на превью видеозаписи из группы администрации Пыталовского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Истоки» – один из самых ярких, самобытных и творческих коллективов Пыталовского района, который сохраняет и развивает народное творчество. Уникальность группы – в их песнях, в основу которых легли аутентичный фольклор, стилизованные и этнографические песни из здешних мест.

«Всегда знакомишь коллектив с песней, и если она запала в душу, то значит поём, работаем дальше», – отмечает руководитель фольклорной группы «Истоки» в Пыталово Лариса Еремейчик. По её словам, петь нужно обязательно, ведь это развивает музыкальный слух и делает культуру праздника более эстетичной. Так коллектив группы будет передавать своё наследие детям, а они – внукам.

Лариса Еремейчик ведёт уроки музыки и в детском саду и замечает, что родители с детьми и родственниками больше не поют за общим столом на больших праздниках, как это было раньше, а ведь эти традиции нужно возрождать: «Как затянем песни народные и часами пели».

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