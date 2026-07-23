Сенатор Мельникова возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

09:24, 23 июля 2026, ПАИ

В День города Пскова сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом она сообщила в своем официальном канале на платформе MAX.

Мельникова подчеркнула, что, находясь сегодня в Москве, сердцем вместе с родным городом, его жителями, ветеранами, молодёжью – всеми, кто своим трудом, талантом и любовью делает Псков прекрасным.

В праздничный день сенатор возложила цветы в гранитной аллее городов-героев и городов воинской славы мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата». «Это дань глубокого уважения подвигу защитников Отечества и памяти тех, кто отстоял свободу нашей страны и нашего города. Для Пскова – города воинской славы – такие традиции имеют особое значение», – подчеркнула сенатор.

Наталья Мельникова пожелала Пскову дальнейшего развития и процветания, а каждому жителю – крепкого здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне.