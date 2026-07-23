День дачника отмечают в России
День дачника отмечают в России сегодня, 23 июля, пишет портал calend.ru. Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни, как минимум с апреля-мая по октябрь.
При этом для большинства работающих на даче людей труд не воспринимается ими как обязательное обременение. Он скорее рассматривается как часть отдыха и возможность собрать плоды своего труда.
Считается, что идея учреждения праздника принадлежит героине одного из произведений. Дата празднования, очевидно, была выбрана условно. Но она выпадает практически на середину лета, когда дачные участки уже радуют урожаем, а погода дарит тепло и солнце.
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