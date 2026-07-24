Круглый стол о кинокритике и современных фестивалях пройдёт в медиацентре ПАИ

09:49, 24 июля 2026, ПАИ

Круглый стол «Кинокритика и современное фестивальное движение: форматы, этика, пиар» пройдёт в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 24 июля, в 12:30.

Известные журналисты, PR-специалисты, кинокритики, режиссёры, сценаристы и продюсеры обсудят актуальные вопросы современной киноиндустрии, роль кинокритики в фестивальном движении и соблюдении этики в пиаре.

Трансляцию можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

С полной программой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2026» можно ознакомиться по ссылке.