Пропавшего без вести 45-летнего мужчину разыскивает полиция в Пскове

09:40, 24 июля 2026, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает 45-летнего Анджея Лобанова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, уроженец города Павлодара, проживавший в Пскове на улице Петровской, с 1 января 2011 года утратил связь со своими родственниками. С 2022 года до настоящего времени его местонахождение остаётся неизвестным.

Рост мужчины около 190–195 сантиметров, у него тёмно-русые волосы, серые глаза с голубым оттенком. На груди справа послеоперационный шрам, на правой руке шрам вдоль мизинца, а на ногах с рождения сросшиеся фаланги нескольких пальцев.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Лобанова Анджея Николаевича, просят сообщить по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

Кроме того, в Псковской области продолжают искать 36-летнего Владимира Яковлева. Уроженец деревни Голубово Псковского района в августе 2024 года пропал в Пскове. Также в Великих Луках разыскивают пропавшего гражданина Белоруссии.