Минтранс разрабатывает новый знак для парковки многодетных
Министерство транспорта России приступило к разработке нового дорожного знака, предназначенного для обозначения парковочных мест многодетных семей. В официальном канале на платформе MAX ведомство проводит голосование по выбору нового дорожного знака.
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Фото: Министерство транспорта России
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Фото: Министерство транспорта России
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Фото: Министерство транспорта России
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Фото: Министерство транспорта России
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Фото: Министерство транспорта России
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Фото: Министерство транспорта России
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Фото: Министерство транспорта России
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Фото: Министерство транспорта России
По замыслу, такие знаки установят у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других объектов, где потребность в специализированных местах наиболее высока. Сейчас на общественное обсуждение вынесены семь вариантов дизайна – тот, который наберёт большинство голосов, может в будущем появиться на дорогах страны.
Голосование продлится до 14 августа, организаторы приглашают всех желающих выбрать наиболее понятный и заметный для водителей вариант. Свой выбор необходимо указать в комментариях к публикации, прислав номер понравившегося знака.
Инициатива станет частью масштабного проекта по формированию более удобной и семейно ориентированной городской среды. Окончательное решение о внедрении нового знака будет принято с учётом итогов народного выбора.
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