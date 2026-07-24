Минтранс разрабатывает новый знак для парковки многодетных

10:14, 24 июля 2026, ПАИ

Министерство транспорта России приступило к разработке нового дорожного знака, предназначенного для обозначения парковочных мест многодетных семей. В официальном канале на платформе MAX ведомство проводит голосование по выбору нового дорожного знака.



Фото: Министерство транспорта России



Фото: Министерство транспорта России



Фото: Министерство транспорта России



Фото: Министерство транспорта России



Фото: Министерство транспорта России



Фото: Министерство транспорта России



Фото: Министерство транспорта России



Фото: Министерство транспорта России















По замыслу, такие знаки установят у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других объектов, где потребность в специализированных местах наиболее высока. Сейчас на общественное обсуждение вынесены семь вариантов дизайна – тот, который наберёт большинство голосов, может в будущем появиться на дорогах страны.

Голосование продлится до 14 августа, организаторы приглашают всех желающих выбрать наиболее понятный и заметный для водителей вариант. Свой выбор необходимо указать в комментариях к публикации, прислав номер понравившегося знака.

Инициатива станет частью масштабного проекта по формированию более удобной и семейно ориентированной городской среды. Окончательное решение о внедрении нового знака будет принято с учётом итогов народного выбора.