Монтаж новой площадки ГТО в Новоржевском районе завершат к августу

10:29, 24 июля 2026, ПАИ

Малая спортивная площадка ГТО появится в Новоржевском районе. Монтаж спортивно-технологического оборудования планируют полностью завершить до 31 июля, а 12 августа на новом объекте состоится фестиваль ГТО, приуроченный ко Дню физкультурника и Дню города. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова.

Работы по монтажу проводит областной центр спортивной подготовки. Основание площадки подготовила компания «Техдорстрой» за счёт средств муниципального бюджета. После завершения монтажа организуют субботник по уборке прилегающей территории.

На фестивале, который состоится 12 августа, все желающие смогут не только наблюдать за состязаниями, но и попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.

«Уверена, это станет отличной возможностью укрепить здоровье, испытать себя и провести день в кругу единомышленников. Развитие спортивной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений нашей работы. Новая площадка ГТО – это вклад в здоровье и будущее наших детей, в формирование культуры активного образа жизни в округе», – подчеркнула глава округа.