Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Монтаж новой площадки ГТО в Новоржевском районе завершат к августу

Малая спортивная площадка ГТО появится в Новоржевском районе. Монтаж спортивно-технологического оборудования планируют полностью завершить до 31 июля, а 12 августа на новом объекте состоится фестиваль ГТО, приуроченный ко Дню физкультурника и Дню города. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова.

Фото со страницы главы округа

Работы по монтажу проводит областной центр спортивной подготовки. Основание площадки подготовила компания «Техдорстрой» за счёт средств муниципального бюджета. После завершения монтажа организуют субботник по уборке прилегающей территории.

На фестивале, который состоится 12 августа, все желающие смогут не только наблюдать за состязаниями, но и попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.

«Уверена, это станет отличной возможностью укрепить здоровье, испытать себя и провести день в кругу единомышленников. Развитие спортивной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений нашей работы. Новая площадка ГТО – это вклад в здоровье и будущее наших детей, в формирование культуры активного образа жизни в округе», – подчеркнула глава округа.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






24 июля 2026

В Острове приступили к строительству нового зала единоборств
24 июля 2026

Прямую трансляцию открытия кинофестиваля «Западные ворота» покажут 24 июля в эфире «Первого Псковского»
24 июля 2026

Первый канал показал сюжет о Пскове в день 1123-й годовщины города
24 июля 2026

Творческая встреча с основателем группы «Кино» Алексеем Рыбиным пройдёт сегодня в ПАИ
24 июля 2026

В Бежаницах начался капремонт кровли ветлечебницы
24 июля 2026

Дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 25 июля
24 июля 2026

Как стресс и недосып влияют на мозг, расскажут в программе «Анамнез»
24 июля 2026

Бесплатные показы к 90-летию «Союзмультфильма» пройдут в Новосокольниках, Опочке и Невеле

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...