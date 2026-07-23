Псковские отели могут подать заявку на премию Russian Hospitality Awards
С 1 по 21 августа псковские отели смогут подать заявки на новый сезон Всероссийской премии Russian Hospitality Awards.Отели. Участие в конкурсе бесплатное, а сама премия предлагает гостиницам не только побороться за награды, но и получить комплексную оценку работы объекта, сообщили в Туристско-информационном центре Псковской области.
В рамках конкурса отели проходят несколько этапов проверки. Эксперты анализируют цифровое присутствие гостиницы, оценивают её работу и сервис, а также проводят визиты «тайных гостей». После этого результаты изучает профессиональное жюри.
Для участников конкурс становится возможностью получить внешний аудит и определить сильные и слабые стороны своего объекта. Кроме того, лучшие практики и интересные решения отелей публикуются в социальных сетях премии и профильных СМИ.
Ещё одним результатом участия организаторы называют профессиональное сообщество. Участники конкурса могут обмениваться опытом, запускать совместные проекты, кросс-промо и гастрономические коллаборации.
Подать заявку можно с 1 по 21 августа на сайте премии.
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