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Общество

В деревне Родина завершается благоустройство набережной и спуска к реке Великой

В деревне Родина Псковского района завершаются работы по благоустройству набережной и спуска к реке Великой. С ходом работ в рамках контрольного выезда ознакомились депутат Собрания депутатов Псковского муниципального округа от партии «Единая Россия», ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «ВОИН», выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко вместе с главой округа Натальей Фёдоровой и коллегой по Собранию Александром Ивановым, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На объекте уже завершили бетонирование подпорной стенки спуска с верхней площадки и установили перильное ограждение. Дорожку, ведущую к набережной, замостили тротуарной плиткой.

При этом объект пока не сдан, работы продолжаются. В связи с этим проходы на территории благоустройства ограждены сигнальной лентой.

Фото: ПАИ

«Рекомендовали специалистам подрядной организации внимательно следить и не допускать прохода людей на площадку благоустройства. Также подрядчику настоятельно рекомендовали нарастить темп работ. Обсудили с Натальей Анатольевной возможные механизмы – ТОС, ФКГС, комплексное участие – дальнейшего благоустройства территории. Будем вовлекать в процесс обсуждения активных жителей – их мнение самое важное!» – отметил Андрей Ключко.

Во время выезда также обсудили дальнейшее развитие территории и возможные варианты участия жителей в благоустройстве.

Проект реализуется при поддержке партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в основе которого лежит партийный проект «Городская среда».

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