Псковские активисты «Чистой страны» получили благодарность за экологические инициативы

10:23, 23 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о благодарности председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатора федерального партийного проекта «Чистая страна» Дмитрия Кобылкина секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому.

По словам главы региона, охрана окружающей среды остаётся одним из важных направлений развития страны. Особое внимание этому вопросу уделяется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В Псковской области активисты проекта «Чистая страна» занимаются не только экологическим просвещением, но и реализуют конкретные инициативы. Они организуют субботники по уборке берегов водоёмов и общественных территорий, проводят экологические акции в школах и рассказывают детям о бережном отношении к природе.

Михаил Ведерников отметил, что при подготовке законодательных инициатив в сфере экологии депутаты Госдумы учитывают позицию регионов. В свою очередь, на местах рассчитывают на поддержку природоохранных проектов и инициатив.

«Это командная работа на всех уровнях: от правового регулирования и общей координации до конкретных инициатив на местах с участием неравнодушных волонтёров», — подчеркнул губернатор.