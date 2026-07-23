Борис Елкин поздравил псковичей с Днём города

10:52, 23 июля 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин от имени городской администрации поздравил жителей с Днём города. Обращение он опубликовал в своём официальном канале на платформе MAX.

Борис Елкин назвал Псков городом с особым характером и отметил, что псковичи искренне гордятся тем, что живут и трудятся на этой славной земле.

«Желаем нашему городу дальнейшего процветания, новых достижений и масштабных проектов, а его жителям – благополучия, уюта в домах и радости в сердцах. Пусть любовь к родному Пскову и впредь объединяет нас и вдохновляет на добрые дела», – подчеркнул глава Пскова.