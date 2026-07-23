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Общество

Движение по улице Инженерной в Пскове откроют на две недели раньше срока

На улице Индустриальной в Пскове прошло выездное совещание специалистов Псковских тепловых сетей, подрядной организации и представителей Росстройконтроля. Об этом сообщается на официальной странице предприятия.

Фото Псковских тепловых сетей

Уже до конца этой недели будет открыто движение по улице Инженерной после завершения обратной засыпки перехода проезжей части. «Пусть и без итогового благоустройства, но благодаря усилиям подрядной организации стало возможным открыть движение практически на две недели раньше установленного срока. И это замечательная новость. Но есть и плохие», – отметили в организации.

В ходе совещания были выявлены замечания, связанные с обрушением грунта. После каждого серьёзного дождя траншеи заполняются водой, что приводит к новым обвалам, в некоторых местах приближающимся к критической отметке. Участники совещания пришли к единому мнению о необходимости срочного укрепления краёв траншей.

Подрядчику напомнили, что дополнительные средства на засыпку и восстановление благоустройства не предусмотрены, поскольку эти затраты являются следствием несоблюдения проектных решений, прошедших государственную экспертизу.

Несмотря на трудности, уже смонтировано более половины сетей теплоснабжения, в некоторых местах полностью закрыты лотки. В предприятии полагают, что работы будут завершены в срок – к концу августа.

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