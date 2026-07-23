Движение по улице Инженерной в Пскове откроют на две недели раньше срока

10:46, 23 июля 2026, ПАИ

На улице Индустриальной в Пскове прошло выездное совещание специалистов Псковских тепловых сетей, подрядной организации и представителей Росстройконтроля. Об этом сообщается на официальной странице предприятия.

Уже до конца этой недели будет открыто движение по улице Инженерной после завершения обратной засыпки перехода проезжей части. «Пусть и без итогового благоустройства, но благодаря усилиям подрядной организации стало возможным открыть движение практически на две недели раньше установленного срока. И это замечательная новость. Но есть и плохие», – отметили в организации.

В ходе совещания были выявлены замечания, связанные с обрушением грунта. После каждого серьёзного дождя траншеи заполняются водой, что приводит к новым обвалам, в некоторых местах приближающимся к критической отметке. Участники совещания пришли к единому мнению о необходимости срочного укрепления краёв траншей.

Подрядчику напомнили, что дополнительные средства на засыпку и восстановление благоустройства не предусмотрены, поскольку эти затраты являются следствием несоблюдения проектных решений, прошедших государственную экспертизу.

Несмотря на трудности, уже смонтировано более половины сетей теплоснабжения, в некоторых местах полностью закрыты лотки. В предприятии полагают, что работы будут завершены в срок – к концу августа.