Открытая радиостудия «7 НЕБА» разместится на пляже у Мирожского монастыря 24 июля

10:40, 23 июля 2026, ПАИ

Открытая радиостудия «7 НЕБА» разместится на пляже у Мирожского монастыря в Пскове в пятницу, 24 июля. В 15:00 здесь стартует фестиваль «Псков – территория молодости». Центральной точкой притяжения вновь станет интерактивная площадка Псковского агентства информации – радио «7 НЕБО». Открытая радиостудия разместится прямо на песке, в самом сердце фестивального городка, где каждый гость сможет попробовать себя в роли ведущего, диджея, новостника или рекламщика.

«Где молодёжь – там наши диджеи и радио «7 НЕБО». Нас узнают, нашу музыку на волне 107,1 слушают и любят. Мы всегда рядом – на этот раз на пляже в пятницу, чтобы сделать этот день по-настоящему незабываемым», – проанонсировал уникальный выездной формат работы радио руководитель радиовещания госмедиахолдинга Андрей Калинин.

Представлять радиостанцию, развлекать и обучать молодёжь уже по традиции будет голос, знакомый каждому слушателю, – ведущий вечернего шоу «Место встречи» Никита Черкашин. Ищите площадку на пляже, настройте приёмники на 107,1 FM и ждите включения прямо из эпицентра праздника – теперь на берегу реки Великой, под открытым небом.

У радио «7 НЕБО» богатый опыт проведения подобных интерактивов. На Дне молодёжи в Финском парке стенд станции стал самой желанной локацией – у него в течение всего дня собиралась живая очередь. Тогда десятки парней и девчонок примерили на себя роль дикторов и диджеев.

«Мы привыкли к разным форматам, живым эфирам и прямым включениям. Но работать прямо с пляжа будем впервые. Приходите – будет жарко, и не только от солнца», – сказал Никита Черкашин и заверил, что площадка радио «7 НЕБО» снова войдёт в топ.

Напомним, у радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) есть большой опыт работы в выездном формате: её интерактивная площадка уже работала на Дне молодёжи в Финском парке 27 июня 2026 года, а также на II Детском медиафоруме Псковской области. Тогда гости могли попробовать себя в роли ведущего, диджея или новостника.

Отметим, что фестиваль «Псков – территория молодости» пройдёт на городском пляже 24 июля с 15:00 до 22:00. В программе – мастер-классы, пляжные и спортивные игры, много музыки и веселья. Кульминацией дня станет запуск больших воздушных змеев в 19:00 – его организует проект «Кайт Вселенная» (команда профессионалов, представляющих Россию на международных кайт-ивентах). Поучаствовать может каждый: приходите со своим воздушным змеем.

Фестиваль реализуется в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети». Организатор – Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Вход свободный.