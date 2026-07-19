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Общество

Где пройдёт фестиваль «Западные ворота»: опубликован список площадок в Пскове

Организаторы международного кинофестиваля «Западные ворота» опубликовали список псковских площадок, на которых пройдут показы фильмов, творческие встречи, выставки и другие мероприятия.

  • МКФ «Западные ворота»
    Фото: МКФ «Западные ворота»
  • МКФ «Западные ворота»
    Фото: МКФ «Западные ворота»
  • МКФ «Западные ворота»
    Фото: МКФ «Западные ворота»
  • МКФ «Западные ворота»
    Фото: МКФ «Западные ворота»
  • МКФ «Западные ворота»
    Фото: МКФ «Западные ворота»
  • МКФ «Западные ворота»
    Фото: МКФ «Западные ворота»
  • МКФ «Западные ворота»
    Фото: МКФ «Западные ворота»

Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля традиционно состоятся в Большом концертном зале Псковской областной филармонии на улице Некрасова, 24.

Конкурсные кинопоказы, а также встречи с актёрами и режиссёрами примет кинотеатр «Смена» на Октябрьском проспекте, 17А.

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова станет одной из фестивальных площадок, а в Псковской областной историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва зрителей ждут программы документального и исторического кино, выставки и творческие встречи.

Обсудить кино и пообщаться с представителями киноиндустрии можно будет на мультимедийной площадке Псковского агентства информации, где запланированы круглые столы и встречи с гостями фестиваля.

Любителей атмосферных кинопросмотров вновь приглашают в Палаты Постникова. Здесь пройдет уже ставший традиционным формат «кино в мешках» под открытым небом.

Еще одной площадкой фестиваля станет Школа креативных индустрий.

Мероприятия кинофестиваля пройдут не только в Пскове. Показы также состоятся в Новосокольниках, Печорах, Невеле, Дне, Опочке, Себеже и Острове.

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

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