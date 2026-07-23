День города Пскова: праздничная программа на 23 июля

07:02, 23 июля 2026, ПАИ

Сегодня, 23 июля, исполнилось 1123 года со дня упоминания Пскова в летописи и 82 года со дня его освобождения от нацистских захватчиков.

С 10:00 до 11:00 пройдут митинги на воинских захоронениях и памятных знаках. А в Выбутах в 09:00 начнётся Божественная литургия в храме Илии Пророка, в 11:00 состоится водосвятный молебен ко Дню Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской (до 12:30). Для удобства горожан в этот день в 10:00 от областного центра семьи на площади Ленина, 1 отправится бесплатный автобус до Выбут.

С 13:00 до 14:00 будет оргнизована праздничная интерактивная программа на территории библиотеки «БиблиоЛюб» на улице Н. Васильева, д 83а.

С 18:00 до 19:30 все желающие могут посетить концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» на территория МБОУ «СОШ № 18» на улице 23 Июля, дом 9.

С 18:00 до 20:00 в Зелёном театре города пройдёт праздничная концертная программа ко Дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Полную программу празднования с 23 по 26 июля можно увидеть по ссылке.