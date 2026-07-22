Мажоретки из Великих Лук представили регион на конкурсе барабанщиц в Белоруссии

20:57, 22 июля 2026, ПАИ

В Витебске прошёл VII Международный фестиваль‑конкурс мажореток и барабанщиц «Виват». Образцовый хореографический коллектив мажореток из Великих Лук «Золотые погоны» достойно представил регион, завоевав несколько наград. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.

По итогам фестиваля коллектив получил два диплома лауреата II степени, один диплом лауреата III степени, а также специальный диплом за развитие и популяризацию мажоретного танца.