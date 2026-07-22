Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Междеревенский фестиваль «Золотой шуруп» пройдёт в августе в Псковской области

В Гдовском районе с 7 по 9 августа пройдёт междеревенский фестиваль «Золотой шуруп», сообщили ПАИ организаторы.

В Гдове и деревне Колодье гостей фестиваля ждут конкурсные показы, мастер‑классы, творческие встречи, концертная программа, экскурсии, а также торжественное закрытие с награждением победителей.

В мероприятии примут участие актёры, режиссёры, музыканты и деятели культуры.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






23 июля 2026

От дронов до лесовосстановления: чем удивили победители НТО из псковского «Кванториума»
22 июля 2026

Губернатор актуализировал информацию по ситуации с топливом в Псковской области
22 июля 2026

В Родине продолжаются работы по благоустройству набережной
22 июля 2026

Междеревенский фестиваль «Золотой шуруп» пройдёт в августе в Псковской области
22 июля 2026

Арт‑объект «Зонтик» установили в сквере на Запсковье
22 июля 2026

Итоги ЕГЭ и целевое обучение обсудили на «Серебряном дожде» с министром образования. Главное
22 июля 2026

Ветеран труда и труженица тыла Валентина Коломейцева из Опочецкого округа отметила 94-летие
22 июля 2026

В Кремле рассказали об эффективности мер по стабилизации топливного рынка

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...