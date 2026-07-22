Междеревенский фестиваль «Золотой шуруп» пройдёт в августе в Псковской области
В Гдовском районе с 7 по 9 августа пройдёт междеревенский фестиваль «Золотой шуруп», сообщили ПАИ организаторы.
В Гдове и деревне Колодье гостей фестиваля ждут конкурсные показы, мастер‑классы, творческие встречи, концертная программа, экскурсии, а также торжественное закрытие с награждением победителей.
В мероприятии примут участие актёры, режиссёры, музыканты и деятели культуры.
От дронов до лесовосстановления: чем удивили победители НТО из псковского «Кванториума»
Итоги ЕГЭ и целевое обучение обсудили на «Серебряном дожде» с министром образования. Главное
Ветеран труда и труженица тыла Валентина Коломейцева из Опочецкого округа отметила 94-летие