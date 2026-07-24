Мобильный ФАП начал работу в Псковском кремле

10:59, 24 июля 2026, ПАИ

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт Псковской городской поликлиники будет работать на территории Псковского кремля. Сегодня, 24 июля, все желающие могут пройти диспансеризацию, сообщили ПАИ в медучреждении.

С 11:00 до 17:00 псковичи смогут сделать экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, электрокардиографию, измерить внутриглазное давление, сделать флюорографию, антропометрию и биоимпедансометрию – анализ состава тела с определением мышечной массы, жидкости и жировой ткани.

Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. «Приходите сами, приводите родных и близких. Забота о здоровье – это лучшая инвестиция в будущее», – отметили в поликлинике.