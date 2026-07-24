Жителям Заплюсья выплатят компенсации за январский холод в квартирах

11:02, 24 июля 2026, ПАИ

Стругокрасненский районный суд обязал муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» выплатить жителям поселка Заплюсье компенсации морального вреда из-за ненадлежащего отопления. Прокуратура обратилась в суд в защиту прав граждан. Всего было рассмотрено три гражданских дела, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

В отопительном сезоне 2025–2026 годов в котельной № 12 в Заплюсье регулярно происходили аварийные отключения котлов из-за неисправности оборудования. В январе 2026 года температура в квартирах жителей поселка не превышала 14 градусов, а иногда опускалась ниже 10 градусов. При этом горячей воды также не было.

Чтобы согреть жилье, люди были вынуждены пользоваться электрообогревателями и нести дополнительные расходы на электроэнергию. Суд признал, что из-за ненадлежащего оказания коммунальной услуги по теплоснабжению жители испытывали неудобства и им был причинен моральный вред.

В итоге с МП «ПлюссаТеплоРесурс» взыскали компенсации морального вреда в размере от 5 до 7 тысяч рублей в пользу каждого из заявителей.

Напомним, в новогодние выходные стало известно о появлении проблем с отоплением в посёлке Заплюсье. Ситуацию с подачей отопления в посёлке прокомментировал губернатор Михаил Ведерников.

Он назвал недопустимым подобное отношение ответственных лиц к людям, к делу и к обязанностям, а также подчеркнул, что проблемы с отоплением в Заплюсье возникли не сегодня, поэтому во время подготовки к отопительному сезону было принято решение о выделении Плюсскому округу из областного бюджета 20 млн рублей, а у муниципалитета было достаточно сил и средств, чтобы исключить рецидив прошлогодней истории и решить проблему теплоснабжения.

По поручению главы региона в Заплюсье были направлены спецпредставители правительства области – они, отметил Михаил Ведерников, будут работать на месте столько, сколько потребуется для корректной пусконаладки оборудования.

Кроме того, Михаил Ведерников инициировал проведение служебной проверки в отношении руководства местной администрации и сотрудников муниципального предприятия и пообещал детально разобраться в ситуации.

Кризисные ситуации в посёлках Заплюсье в Плюсском округе и Смуравьёво-2 в Гдовском округе, возникшие в период каникул из-за некорректной работы коммунальной инфраструктуры, также подробно обсудили на первом в этом году рабочем совещании. Для решения ситуации в посёлок Заплюсье из Московской области доставлены автоматизированные мобильные котельные.