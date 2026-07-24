Дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 25 июля

11:47, 24 июля 2026, ПАИ

Переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 25 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, ночью существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.