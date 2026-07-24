Как стресс и недосып влияют на мозг, расскажут в программе «Анамнез»

11:19, 24 июля 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 24 июля, в 14:00. Гостями студии станут главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и психолог, заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина.

Вместе с экспертами обсудим важные темы. Что происходит с мозгом, когда мы не высыпаемся? Как стресс «стирает» память и можно ли это предотвратить? Какие продукты реально кормят мозг, а какие его обманывают? Почему ходьба полезнее кроссвордов для профилактики деменции? Как подружиться с собственным мозгом, чтобы он служил долго и без сбоев?

Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в пятницу, 24 июля, в 14:00. Видеотрансляция – на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».