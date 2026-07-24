В Бежаницах начался капремонт кровли ветлечебницы

11:50, 24 июля 2026, ПАИ

Капитальный ремонт кровли административного здания ветеринарной лечебницы станции по борьбе с болезнями животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам начался в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по ветеринарии.

Модернизация ветеринарной службы Псковской области ведётся системно в рамках комплексного плана мероприятий по профилактике заразных болезней животных на 2023–2028 годы, утверждённого губернатором Михаилом Ведерниковым. Документ предполагает не только приобретение оборудования и транспорта, но и приведение в порядок инфраструктуры учреждений.

Ранее парк ветслужбы пополнился двумя автомобилями, а ветлечебницы в Острове и Великих Луках получили новое диагностическое оборудование: биохимический анализатор крови, УЗИ- и рентген-аппарат.