В День города в Пскове вручили высшие городские награды

10:53, 24 июля 2026, ПАИ

В Пскове 23 июля, в день 1123-й годовщины первого упоминания города в летописи и 82-й годовщины его освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоялась церемония вручения высших городских наград. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Звание «Почетный гражданин города Пскова» в этом году присвоили Елене Косенковой — заслуженному и почетному работнику текстильной и легкой промышленности, много лет возглавлявшей псковскую швейную фабрику «Славянка». Ее профессиональная деятельность внесла значительный вклад в развитие экономики региона.

Медалью «За заслуги перед Псковом» наградили Бориса Усанова — электрогазосварщика муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Более 30 лет он посвятил работе на предприятии, обеспечивая надежную работу городской инфраструктуры.

Награды лауреатам вручили глава Пскова Борис Елкин и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Поздравляя награжденных, Александр Гончаренко отметил, что сила и величие Пскова во многом определяются его жителями.

«Наш город силен своими людьми — талантливыми, мужественными и искренне любящими свою малую родину. Спасибо вам за ваш созидательный труд и верность Пскову», — сказал председатель Псковской городской Думы.