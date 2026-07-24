Нина Шнайдер: Мои песни выходят благодаря Виктору Дробышу

12:30, 24 июля 2026, ПАИ

Певица и автор песен Нина Шнайдер на брифинге в медиацентре ПАИ 24 июля рассказала, что её творчество стало возможно благодаря сотрудничеству с продюсером Виктором Дробышем и его командой.

«Виктор Дробыш – человек с большим сердцем, к своим артистам он относится с большой любовью. Все песни, которые сейчас выходят, это всё благодаря ему и его команде. Автор я, а продакшен – за ними. Он играет в моей жизни большую музыкальную роль», – подчеркнула Нина Шнайдер.

Напомним, выступление Нины Шнайдер в Финском парке в честь Дня города состоится 26 июля с 19:00 до 21:00.