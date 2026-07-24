В Острове приступили к строительству нового зала единоборств

12:04, 24 июля 2026, ПАИ

Строительство модульного зала единоборств площадью 1 100 квадратных метров началось в Острове – подрядная организация приступила к возведению основания объекта. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Быстров в своём официальном канале на платформе MAX.

Спортобъект возводится на улице Меркурьева, вблизи дома № 28. На площадке ведутся земляные и подготовительные работы к устройству силовой фундаментной плиты здания. Планируется, что в сентябре начнётся сборка модульных конструкций.

Помимо зала для занятий единоборствами, здесь также появятся административные помещения, инвентарная, раздевалки с душевыми, медкабинет, тренерская, гардероб, вестибюль и другие необходимые помещения.

Возведение спортобъекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На строительство из федерального бюджета выделено более 110 млн рублей. Затраты на приобретение и монтаж модульного зала покрываются за счёт федерального и регионального бюджетов, а работы по благоустройству территории и прокладке инженерных сетей – за счёт областного и местного бюджетов.

Напомним, в апреле 2025 года на приёме граждан у губернатора Михаила Ведерникова местная жительница Елена Фёдорова, чей сын занимается боксом, сообщила о нехватке специализированного зала для полноценных занятий. Тогда заместитель главы региона Ольга Тимофеева сообщила, что новый зал единоборств планируют построить в Острове до конца 2026 года, из областного бюджета на эти цели выделено более 100 млн рублей.

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