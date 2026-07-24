Нина Шнайдер: Для появления песни иногда достаточно 10 минут

12:02, 24 июля 2026, ПАИ

Для появления песни иногда достаточно 10 минут, призналась певица и автор песен Нина Шнайдер на брифинге в медиацентре ПАИ 24 июля.

«На написание песен меня вдохновляют вера, любовь и Родина. И иногда мне достаточно 5-10 минут, чтобы появилась песня, а иногда приходится посидеть», – рассказала Нина Шнайдер.

В частности, исполнительница рассказала, что популярная ныне в интернете песня «Любите Россию» создавалась пару лет назад. «Я пришла к продюсеру Виктору Дробышу и показала сразу три песни. В их числе была и «Любите Россию», и именно её он выбрал для продакшена», – поделилась Нина Шнайдер.

Певица добавила, что желает всем своим соотечественникам любить свою страну и относиться к ней с уважением вне зависимости от происходящего. «Свою Родину нужно поддерживать всегда, – уверена Нина Шнайдер. – А молодым артистам могу дать один совет – не гнаться за популярностью, а быть преданным своему делу».

Напомним, выступление Нины Шнайдер в Финском парке в честь Дня города состоится 26 июля с 19:00 до 21:00.