Первый канал показал сюжет о Пскове в день 1123-й годовщины города

11:58, 24 июля 2026, ПАИ

Сюжет о Пскове, посвящённый празднованию 1123-летия города Пскова, показали на Первом канале. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём официальном канале на платформе MAX.

Видео: Первый канал

Выпуск вышел 23 июля. В программе рассказали легенду о скобарях и Петре I, о Псковском кремле и Псково-Печерском монастыре, быте псковичей и многом другом. Борис Елкин предложил жителям и гостям города ознакомиться с этим сюжетом.

Напомним, 23 июля исполнилось 1123 года со дня упоминания Пскова в летописи и 82 года со дня его освобождения от нацистских захватчиков. Полную программу празднования с 23 по 26 июля можно посмотреть по ссылке.