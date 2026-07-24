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Общество

Фестиваль «Танцуют все» пройдёт в Пскове 26 июля

Танцевальный фестиваль «Танцуют все», приуроченный ко Дню города, пройдёт в парке Строителей в Пскове в воскресенье, 26 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото предоставили в Псковском городском молодёжном центре

Мероприятие объединит на одной площадке разные стили, направления и поколения, предоставив возможность попробовать себя в танце каждому желающему. В течение всего вечера коллективы и студии Пскова, а также гости из Санкт-Петербурга проведут открытые мастер-классы и показательные выступления, знакомя зрителей со своими направлениями.

Посетителей ждут сальса и бачата от студии Casa Loca, зумба от коллектива «Банные штучки» и движения «Zumba без границ», аргентинское танго от Студии аргентинского танго, старинные танцы в исполнении студии исторического танца «В удовольствие», а также брейкинг от Школы брейкинга «О54».

Гости смогут не только наблюдать за профессионалами, но и самостоятельно освоить базовые движения под руководством опытных наставников.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 17:00.

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