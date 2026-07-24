Фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси» проходит в Псковском кремле

14:00, 24 июля 2026, ПАИ

Культурно-исторический фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси» проходит в Псковском кремле сегодня, 24 июля. Активности для псковичей, в том числе и семей с детьми, будут доступны до 19:00, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Для детей организовали игры и забавы, мастер-классы, установлена VR-площадка. Все желающие могут посетить три лекции от историков: «Псков и княгиня Ольга», «Княгиня Ольга и христианство» и «Псков в X веке по данным археологии», а также сделать снимки в фотозоне от реконструкторов. Тех, кто хочет более захватывающих активностей, ждёт лучный тир и площадка спортмеча.

Самыми яркими элементами программы станут два концерта. Первый концерт пройдёт с 13:30 до 15:00: для псковичей и гостей города выступят народные коллективы детский фольклорный ансамбль «Звонница», фольклорный ансамбль «Славный городок», фольклорный ансамбль «Плескава», семейный ансамбль «Васильки», народный коллектив Хор русской песни «Радуга», детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк».

Второй концерт начнётся в 17:00. На вечернем концерте «Пою тебя сквозь давность тех веков» выступят оперное женское трио Opera Divas из Москвы, инструментальный квартет «Классика» – ансамбль артистов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, детский эстрадный хор музыкальной академии «Форте», саксофонист-виртуоз Вячеслав Галковский, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря. Ольга Гущина и Егор Гущин исполнят роли княгини Ольги и князя Владимира.

В свободное время посетители смогут пройтись по ремесленной ярмарке и фотовыставке, а также принять участие в квесте на площадках фестиваля.

Отметим, что организатором фестиваля выступает социально-культурный центр «Троицкий» при Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля, который реализует проект на средства субсидии от министерства молодёжной политики Псковской области.

Вход на фестиваль для псковичей бесплатный при демонстрации псковской прописки на входе в кремль. Все подробности можно узнать в официальном сообществе фестиваля «Ольгин град: у истоков Святой Руси».