Учить языки и играть в шахматы рекомендуют псковичам для профилактики деменции

16:02, 24 июля 2026, ПАИ

Учить языки, играть в шахматы, разгадывать кроссворды и общаться с людьми рекомендовала псковичам для профилактики деменции главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Профилактируйте деменцию: меняйте маршруты, гуляйте по городу, бывайте в новых местах, но тут тоже важно не переборщить, так как многозадачность утомляет, и время от времени нужно устраивать дни тишины», – посоветовала Мария Отраднова.

Псковичам, которые опасаются проблем с мозгом, медик посоветовала пройти диспансеризацию. «Там уже на этапе анкеты врач поймёт, какие обследования вам назначить», – отметила Мария Отраднова.