Нина Ромодановская: Российский кинопиар находится в зачаточном состоянии

16:13, 24 июля 2026, ПАИ

Продвижение фильмов в России находится на крайне низком уровне: многие продюсеры не понимают, что пиар – это маркетинг, а пресс-релиз должен быть не набором букв, а посылом для зрителя. Об этом в ходе круглого стола «Кинокритика и современное фестивальное движение: форматы, этика, пиар» в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 24 июля, заявила главный редактор журнала «Профи Синема», доцент ВГИК имени Герасимова, кинокритик, член жюри международного конкурса Нина Ромодановская.

«У нас пиар в зачаточном состоянии. Девочка, которая украла подписную базу у предыдущего работодателя, уже считает себя пиарщиком, приходя на следующее место работы. И мало кто понимает, что PR – это в первую очередь маркетинг, а пресс-релиз – это не набор букв и предложений, а посыл для зрителя, чтобы он понимал, что кино для него», – сказала Ромодановская.

Она также отметила, что у продюсеров, за исключением некоторых, нет понимания нацеленности на аудиторию. «У большей части продюсеров, кстати говоря, нет такого понимания. И это большая проблема», – подчеркнула Ромодановская.

Участница круглого стола также раскритиковала подход пиарщиков, которые ориентируются исключительно на количество подписчиков Telegram-каналов. «У меня нет претензий к Telegram-каналам, потому что действительно каждый выражается, как он может и как он хочет. У меня есть претензии к пиару, потому что у пиарщика единственный критерий – это количество подписчиков, но кто эти подписчики, что они читают и повлияет ли это на судьбу фильма – их уже это вообще не волнует», – сказала она.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».