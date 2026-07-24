На готовых участках улицы Вокзальной в Пскове появилась разметка

16:07, 24 июля 2026, ПАИ

Ремонтные работы на улице Вокзальной в Пскове близятся к завершению, сообщил в своём канале в мессенджере MAX глава города Борис Елкин.

Сегодня подрядная организация укладывает верхний слой асфальта на последнем участке – от улицы Советской до улицы 128‑й Стрелковой Дивизии. Это финальный этап обновления улицы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX









«Прошлой ночью на уже готовых участках частично нанесли дорожную разметку, а сегодня ночью специалисты планируют нанести разметку на пешеходных переходах – это ещё один важный шаг к запуску обновлённой дороги. Совсем скоро жители смогут в полной мере оценить результат ремонта», – подытожил Борис Елкин.