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Общество

На готовых участках улицы Вокзальной в Пскове появилась разметка

Ремонтные работы на улице Вокзальной в Пскове близятся к завершению, сообщил в своём канале в мессенджере MAX глава города Борис Елкин.

Сегодня подрядная организация укладывает верхний слой асфальта на последнем участке – от улицы Советской до улицы 128‑й Стрелковой Дивизии. Это финальный этап обновления улицы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

  • Ремонт на улице Вокзальной в Пскове
    Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX
  • Ремонт на улице Вокзальной в Пскове
    Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX
  • Ремонт на улице Вокзальной в Пскове
    Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX
  • Ремонт на улице Вокзальной в Пскове
    Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX
  • Ремонт на улице Вокзальной в Пскове
    Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX

«Прошлой ночью на уже готовых участках частично нанесли дорожную разметку, а сегодня ночью специалисты планируют нанести разметку на пешеходных переходах – это ещё один важный шаг к запуску обновлённой дороги. Совсем скоро жители смогут в полной мере оценить результат ремонта», – подытожил Борис Елкин.

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