Семья Феррари придёт в гости программы «Дома хорошо!»

13:03, 30 июля 2026, ПАИ

Переселенцы из Италии Ирина и Андреа Феррари станут гостями программы «Дома хорошо!» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 30 июля.

Почему семья решила переехать из древней итальянской Феррары в древний российский Псков? Не родственники ли они Энцо Феррари? Как одно видео решило судьбу места жительства в России? Как Ирина первой прилетела в Россию и почему сидела ночью на остановке? Как она подружила Италию и Россию на своей сковородке? Почему Андреа полюбил картошку и идёт утром в магазин за кишмишем? Из-за чего семья называет Россию лучшей европейской страной для жизни?

О новых приключениях итальянцев в России с семьёй Феррари поговорит ведущий программы Александр Машкарин. «Дома хорошо!» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00, сразу после выпуска новостей.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».